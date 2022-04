C’è un’altra novità sul fronte messaggi effimeri per quanto concerne l’app di messaggistica istantanea più importante al mondo: WhatsApp. A quanto pare, l’aggiornamento pare riguardare i messaggi effimeri, ossia quei messaggi che scompaiono dopo un determinato lasso di tempo. In seguito alla possibilità fornita agli utenti a dicembre di scegliere per quanto tempo conservare i messaggi, oggi la popolare applicazione di messaggistica sta riuscendo ad ottimizzare la feature andando a scoraggiare la funzione di salvataggio automatico in galleria.

WhatsApp: memorizzazione automatica inibita e disattivata di default

Quindi, sia sui dispositivi Android che iOS, in seguito all’invio dei messaggi effimeri, non ci sarà più la memorizzazione automatica in galleria e foto dello smartphone. La funzione di salvataggio verrà quindi disattivata di default e non potrà essere attivata. Ciò che si potrà fare è salvare manualmente i file ricevuti in una conversazione con messaggi effimera, cosa normale su iOS ma meno per Android.

La nuova disposizione è già stata notata da alcuni tra coloro che utilizzano WhatsApp beta per iOS mentre non sembra che sia già stata rilasciata per gli utenti beta lato Android.