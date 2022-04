Google non ha ancora rilasciato una beta pubblica per Android 13. Il nuovo sistema operativo dovrebbe arrivare al prossimo evento I/O virtuale di maggio. Tuttavia, ora potremmo sapere quando i telefoni Samsung avranno il primo assaggio dell’ultima versione di Android.

Secondo le fonti di SamMobile, Samsung potrebbe lanciare il programma open beta One UI 5.0 basato su Android 13 già a luglio. Ciò dovrebbe fornire alla società un vantaggio significativo nel testare il nuovo firmware prima della sua versione stabile entro la fine dell’anno.

Android 13: Google ha già fornito una prima beta

Secondo la sequenza temporale di rilascio di Google, si prevede che anche Android 13 raggiungerà la stabilità della piattaforma a luglio. Se Samsung lancia il programma beta One UI 5.0 più o meno nello stesso periodo, sarà un bel sollievo per gli utenti che speravano di vederlo in autunno.

Per contestualizzare, la società ha iniziato a testare la versione beta della versione One UI 4 basata su Android 12 solo nel settembre dello scorso anno. È stato, tuttavia, il primo fornitore di smartphone a fornire la build stabile di Android 12, solo 41 giorni dopo che Google l’ha rilasciata per i Pixel.

Prima di entusiasmarti troppo per la data di rilascio di Android 13 precedentemente annunciata da Samsung, tieni presente che non è scolpita nella pietra. Secondo SamMobile, i piani di Samsung sono provvisori e soggetti a modifiche, quindi niente di tutto questo ha una data precisa ma la società dovrebbe rilasciare una data al più presto.

Se Samsung dovesse rilasciare in anticipo la versione beta di Android 13, la serie Galaxy S22 nel mercato interno dell’azienda dovrebbe essere la prima a ottenerla. Nei prossimi mesi, il programma dovrebbe essere esteso ad altri dispositivi e mercati Samsung.