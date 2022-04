Euronics continua sull’ottima strada intrapresa nelle scorse settimane, proponendo al pubblico una nuova campagna promozionale, condita con prodotti sempre più scontati, in vendita a prezzi decisamente concorrenziali, anche senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Il volantino, come ben sapete quando parliamo di Euronics, potrebbe non essere uguale sull’intero territorio nazionale; in altre parole, i prezzi potrebbero essere differenti in relazione al socio di appartenenza. Il consiglio che vi possiamo dare è sempre lo stesso, provvedete a controllare di persona la validità della campagna, presso la location più vicina alla vostra residenza.

Euronics: le offerte sono tra le migliori di sempre

Le sorprese non finiscono mai di stupire da Euronics, è arrivato in questi giorni un volantino veramente pazzesco, al cui interno si trovano innumerevoli smartphone in vendita a meno di 500 euro.

Tra questi i due modelli maggiormente in voga e dall’interesse sicuramente più spiccato, sono Oppo Reno6 e Honor 50, dispositivi in vendita a meno di 500 euro, ma con alle spalle una scheda tecnica veramente da urlo. Non mancano anche soluzioni più economiche, per coloro che non sono disposti a spendere cifre troppo elevate; tra queste annoveriamo chiaramente Realme 9 Pro, Motorola Edge 30 Lite, Xiaomi Redmi Note 11 e Redmi Note 11 Pro.

Premendo questo link vi collegherete direttamente al sito ufficiale, così da avere la possibilità di conoscere da vicino ogni singolo sconto o prezzo basso effettivamente attivato, ma anche reso disponibile appositamente per voi.