MediaWorld ha in serbo per gli utenti italiani una serie di sorprese assolutamente da capogiro, con le quali riuscire a spendere poco su ogni singolo prodotto selezionato, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

Per accedere agli sconti, ricordiamo comunque che sarà possibile recarsi personalmente in ogni negozio, ma allo stesso modo sarà possibile completare l’ordine dal sito ufficiale, il quale prevede la spedizione a pagamento presso il domicilio (indipendentemente dalla fascia di prezzo o dalla categoria merceologica).

I codici sconto Amazon sono disponibili gratis solo sul nostro canale Telegram ufficiale, correte ad iscrivervi subito.

MediaWorld: questi sconti non vi faranno dormire

Un risparmio davvero elevato vi attende in questi giorni da MediaWorld, sono tantissimi i prodotti a cui è possibile accedere direttamente dal divano di casa, a partire dalla fascia alta della telefonia mobile.

Il primo modello che incrociamo nella campagna, è indubbiamente l’ottimo Apple iPhone 13, un dispositivo che risulta essere disponibile all’acquisto a soli 942 euro, e che promette prestazioni assurde con i suoi 256GB di memoria integrata.

Nell’eventualità in cui invece si fosse interessati alla fascia media, ecco arrivare il Realme GT Master Edition, un prodotto decisamente più economico ma ugualmente performante, acquistabile nel periodo a soli 244 euro. Per ultimo, ricordiamo comunque essere disponibili anche i vari Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Galaxy A32, Galaxy A52 e A52s, ma anche Xiaomi Redmi Note 10 Pro e simili, tutti acquistabili a prezzi che non superano i 304 euro. Per maggiori informazioni in merito all’ottimo volantino di MediaWorld, ricordatevi di collegarvi quanto prima al seguente link.