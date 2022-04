Il volantino Bennet messo sul piatto in questi giorni dall’azienda, riesce a catturare l’attenzione di milioni di consumatori, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, i quali aiutano e favoriscono il risparmio finale sul loro acquisto.

La campagna promozionale non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere da Bennet, data la presenza di prodotti sempre più scontati, ma disponibili in esclusiva nei negozi fisici sul territorio nazionale. Gli acquisti prevedono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, in aggiunta alla rateizzazione senza interessi, richiedibile solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Bennet da urlo: questi sconti sono da cogliere al volo

L’intero volantino Bennet focalizza la propria attenzione su uno smartphone in particolare, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy A32, un dispositivo che può essere acquistato con un prezzo a cavallo dei 200 euro, e che allo stesso tempo pare essere in grado di garantire prestazioni più che adeguate. La scheda tecnica parla di display IPS LCD (da 6,5 pollici e risoluzione FullHD+), passando per processore octa-core, batteria da 5000mAh, oppure una fotocamera da ben 13 megapixel, affiancata dal sistema operativo Android 11.

Gli utenti che invece vorranno puntare più in alto, potranno pensare di acquistare anche l’eccellente Apple iPhone 13, un top di gamma a tutti gli effetti, recentemente lanciato sul mercato nazionale al prezzo finale di soli 799 euro. Il volantino, ad ogni modo, lo potete sfogliare direttamente a questo link.