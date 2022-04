Gli sconti più pazzi del volantino Unieuro fanno letteralmente sognare gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per avvicinarsi all’acquisto della tecnologia, riuscendo nel contempo a risparmiare molto più del previsto.

La campagna promozionale attivata nel periodo, lo ricordiamo, non presenta vincoli particolari in termini di accessibilità sul territorio. In altre parole, gli acquisti potranno essere indistintamente completati in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta del sito ufficiale dell’azienda, che prevede la spedizione gratuita presso il domicilio (solo per una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro: attenzione a queste nuove splendide offerte

Sconti pazzeschi attendono tutti gli utenti da Unieuro in una campagna promozionale attiva fino al 10 aprile 2022, e con la quale è davvero facilissimo pensare di risparmiare. La maggior parte delle, ottime, riduzioni di prezzo sono legate a prodotti di fascia media. Tra questi ad esempio possiamo trovare Xiaomi Redmi Note 10 5G a soli 199 euro, Oppo Find X5 Lite a soli 499 euro, ma anche Realme C25Y a soli 149 euro, oppure uno a scelta tra Realme GT Neo 2 a 399 euro, passando per Honor 50 Lite a 229 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A54s a 189 euro, Galaxy A52 a 249 euro e simili.

Gli utenti che invece vorranno puntare più in alto, verso quindi i top di gamma del settore, potranno affidarsi a Xiaomi 12 a 899 euro, Xiaomi 12X a 699 euro, come anche i nuovi Samsung Galaxy S22 o più semplicemente lo Xiaomi 11T Pro dal prezzo finale di 579 euro.

Tutto questo è perfettamente visibile nelle pagine del volantino, che trovate al seguente indirizzo.