I migliori sconti, e riduzioni di prezzo, sono stati attivati in questi giorni presso i principali punti vendita Trony, arrivano infatti per gli utenti nuove offerte molto interessanti, che possono spingere davvero i consumatori a raggiungere un livello di risparmio ben superiore alle aspettative.

Se volete ricorrere all’acquisto, sfruttando gli sconti lanciati dall’azienda, dovete comunque sapere che gli acquisti possono essere completati in esclusiva nei negozi fisici, poiché al momento attuale le medesime riduzioni di prezzo non risultano essere in nessun modo attive online sul sito ufficiale.

Trony: nuovo volantino ricco di offerte

Da trony è ufficialmente tornato il Prendi 3 Paghi 2, ovvero la campagna promozionale che vede offrire all’utente la possibilità di avere addirittura un prodotto gratis, seguendo un iter ben definito, ma nemmeno troppo complesso.

Gli interessati dovranno recarsi in un qualsiasi negozio entro il 21 aprile 2022, aggiungendo al proprio carrello tre prodotti differenti. Una volta giunti in cassa, gli addetti provvederanno a scontare semplicemente del 100% il meno caro del trittico selezionato.

Nell’eventualità in cui non si fosse interessati ad un quantitativo così elevato di prodotti, ricordiamo che al carrello se ne potranno anche aggiungere solo un paio, ricevendo in cambio lo sconto del 50% sul meno caro.

E’ importante sapere che non sarà possibile scegliere il prodotto su cui applicare la riduzione, tutto avverrà in automatico, e sopratutto sarà immediato in cassa (senza tempi di attesa o rimborsi). Per i dettagli, e per conoscere da vicino l’ottima campagna promozionale, potete comunque collegarvi qui.