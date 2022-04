Dopo aver introdotto tre nuovi dispositivi della serie Galaxy A in India alla fine del mese scorso, Samsung ha ora introdotto un nuovo device della serie Galaxy M nel paese. Il Samsung Galaxy M33 è un telefono 5G a basso costo con un SoC Exynos 1280, un pannello LCD da 6,6 pollici a 120 Hz e una grande batteria da 6.000 mAh. È un importante aggiornamento rispetto al Galaxy M32 dell’anno scorso, con prestazioni maggiori, un display ad alta frequenza di aggiornamento, una configurazione a quattro fotocamere e un aspetto rinnovato.

Il nuovo Samsung Galaxy M33 è dotato di un processore Exynos 1280 octa-core da 5 nm, fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Il device ha un display TFT FHD+ da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una tacca in stile waterdrop per la fotocamera frontale da 8 MP.

Samsung Galaxy M33 costerà tra i 200 e 300 euro

Il telefono ha una configurazione a quattro fotocamere sul retro, il quale include una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 5 MP, una fotocamera macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Il Galaxy M33 ha anche una porta USB di tipo C per la ricarica e la sincronizzazione dei dati, un jack per cuffie da 3,5 mm e uno scanner di impronte digitali sul lato. Compatibilità 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac sono tra le possibilità di connettività. Sul fronte software, il Galaxy M33 è dotato della versione più recente della skin proprietaria di Samsung, One UI 4.1, che si basa su Android 12.

Il Samsung Galaxy M33 sarà disponibile in India dall’8 aprile. Il dispositivo sarà disponibile in due configurazioni: una da 6GB+128GB ad un prezzo di circa 250 euro e l’altra da 8 GB + 128 GB ad un prezzo di circa 300 euro. Entrambe le versioni saranno disponibili in due colori: Mystique Green e Deep Ocean Blue.