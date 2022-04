Occasioni da non perdere si stagliano letteralmente all’orizzonte da trony, grazie ad una recente campagna promozionale arricchita di prezzi sempre più bassi e convenienti, applicati sui migliori prodotti in circolazione.

Il risparmio è assolutamente di casa per milioni di consumatori in Italia, tutto questo grazie ad un volantino che è stato correntemente attivato in ogni negozio sul territorio, senza differenze regionali o vincoli particolari. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti potranno essere completati ovunque, e che tutti i prodotti saranno corredati con garanzia di 24 mesi, ma sopratutto nella loro variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Trony: le offerte sono da non credere

Che sconti da Trony, per cercare di risollevare il morale di tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi prodotti, l’azienda ha giustamente pensato di proporre una campagna promozionale, che l’ha vista scontare ad esempio l’ottimo Apple iPhone 12, ad un prezzo finale di soli 749 euro (per acquistare ad esempio la variante che prevede 128GB di memoria interna).

Nel mentre, tutti gli altri utenti che invece vorrebbero cercare di risparmiare al massimo sui propri acquisti, spendendo non più di 499 euro, potranno decidere di puntare direttamente su Oppo Find X3 Neo, ma anche su Motorola E7, E7 Power o Edge, passando anche per Galaxy A12 e Galaxy A32. Il volantino di Trony può essere dettagliatamente sfogliato sul sito ufficiale, in questo modo avrete la possibilità di conoscere da vicino i vari sconti.