Instagram: qual è stato il vostro primo like sulla piattaforma? Ecco come scoprirlo!

A quanti anni vi siete iscritti nel mondo social? Pensate pensate, nel frattempo noi di Tecnoandroid vi sblocchiamo un ricordo. Introduciamo l’argomento parlandovi di un tasto piuttosto dolente ai giorni d’oggi: i like. Ebbene, su Instagram è sbarcata una nuova funzione che permette di scoprire il vostro primo “mi piace” in assoluto. Il senso? Chissà, forse per ricordarci i nostri vecchi ed orribili gusti, o forse per farci rendere conto di quanti anni siano passati dal giorno in cui decidemmo di scaricarci l’app. In entrambi i casi, sarà comunque uno shock.

Instagram: come vedere il primo like?

Ma come possiamo scoprire a chi abbiamo lasciato like in passato? Ecco il semplice tutorial per vederlo in un istante:

Apri il tuo profilo Instagram e clicca sulle tre linee orizzontali , in alto a destra;

, in alto a destra; Clicca su “ La tua attività “ (dovrebbe essere la seconda opzione in lista);

“ (dovrebbe essere la seconda opzione in lista); Vai su “ Interazioni “, terza opzione compresa tra “Foto e video” e “Cronologia account”;

“, terza opzione compresa tra “Foto e video” e “Cronologia account”; Spingi su “ Mi piace ” e poi su “ Ordina e filtra “, selezionando l’ordine “Dai meno recenti ai più recenti”;

” e poi su “ “, selezionando l’ordine “Dai meno recenti ai più recenti”; Procedi su “Applica” e TADADADAAAAAN!

A scoprirlo e a diffondere la notizia sui social è stata Lara, nota su TikTok con il nome di Pupapeligrosa (140.000 follower). La ragazza ha rivelato di vergognarsi per i like lasciati in seconda media, tutti dedicati allo youtuber italiano Favij (Lorenzo Ostuni). “Posso dire questa cosa, mi è sempre piaciuta la stessa categoria di uomo fin dall’inizio dei tempi”, ha scritto nei commenti. Una cosa è certa: ciò che appartiene al passato, seppur imbarazzante, altro non è che una piccola e preziosa parte della nostra vita.