Non tutti sono d’accordo e tra questi molti influencer che fondano il loro account Instagram sui Like. Da poco infatti è stato annunciato dal famoso social network l’avvio di un test che riguarda proprio questi ultimi. Al vaglio ci sarebbe una funzione “antica” che potrebbe essere a breve reintrodotta. Chi sarà così coraggioso da mostrare tutti i suoi like al pubblico di Instagram?

Una vecchia funzione potrebbe essere reintrodotta su Instagram

“Lo stiamo testando su Instagram per iniziare, ma metteremo alla prova un’esperienza simile su Facebook; impareremo da questo nuovo piccolo esperimento e condivideremo presto ulteriori dettagli“. Sono queste le parole di uno dei portavoce della piattaforma social che introducono questa nuova idea. Ma di cosa sta parlando? Cerchiamo di fare chiarezza.

Molti probabilmente non ricordano che agli albori di Instagram i like ricevuti erano ben visibili sotto il post pubblicato. Successivamente e per diverse ragioni si era scelto di non rendere più pubblico il numero di apprezzamenti ricevuti da chi ha cliccato sul cuore e i relativi account.

In pratica questa vecchia funzionalità ora è ai test su un numero ridotto e scelto di account Instagram. Che questo aggiornamento piaccia oppure no questo è una questione personale. Ad ogni modo nessuno degli sviluppatori vuole imporre nulla e ha quindi inserito nelle impostazioni sulla privacy tre opzioni selezionabili:

tenere nascosti tutti i like, sia quelli ricevuti che quelli dati; rendere pubblici tutti i like, una scelta di coraggio; nascondere solo quelli ricevuti.

In altre parole si tratta di un questionario sulle preferenze da mettere in pratica. Attraverso queste tre possibilità e a seconda di come sceglieranno gli iscritti, Instagram avrà modo di valutare l’indice di gradimento della vecchia o nuova funzionalità introdotta. Niente male questa scelta che non impone nulla a nessuno.

Occorre però non dimenticare, come ben menziona un articolo de il Giornale, che “in una ricerca condotta nel 2016 dal Washington Post (ripresa da Insider) si evidenziava che, tra i più giovani, è prassi eliminare foto e video non capaci di ricevere un numero di apprezzamenti ritenuto soddisfacente”.

In attesa che arrivi questo aggiornamento di Instagram per tutti, gli utenti possono godersi le novità introdotte su WhatsApp.