Oppo ha annunciato ufficialmente la data di lancio della sua attesissima linea di smartphone F21 Pro in India la scorsa settimana e la data è stata ora confermata. Secondo l’azienda, il lancio di Oppo F21 Pro 4G e F21 Pro 5G nel paese è previsto per il 12 aprile. Ora, pochi giorni prima del rilascio previsto del dispositivo, la società ha confermato alcune delle specifiche della fotocamera dell’F21 Pro in un comunicato stampa.

Un sensore della fotocamera frontale Sony IMX709 da 32 MP, esclusivo di Oppo, sarà incluso nel prossimo smartphone F21 Pro di Oppo, che sarà il primo dispositivo nella sua fascia di prezzo a disporre del sensore. Questo è lo stesso sensore che è stato introdotto per la prima volta sulla serie di smartphone Oppo Reno 7. Afferma che questo sensore selfie ha una sensibilità alla luce del 60% maggiore rispetto al suo predecessore, rendendolo perfetto per situazioni di scarsa illuminazione e che ha una riduzione del rumore del 35% rispetto al sensore IMX615 di generazione precedente.

Oppo si prepara a rilasciare l’F21 Pro

Inoltre, l’F21 Pro sfoggerà una sofisticata funzione AI Portrait Enhancement che sarà disponibile sia sulla fotocamera principale che su quella selfie. La funzione sarà in grado di distinguere tra macchie di bellezza e inestetismi della pelle, oltre a riconoscere i soggetti in base alla loro etnia, sesso ed età, al fine di fornire agli utenti un ritocco del viso personalizzato e naturale.

È stato inoltre verificato che il device sarà dotato di un obiettivo macro da 2 MP con supporto per capacità di ingrandimento 15x/30x. Oppo presenterà gli auricolari Enco Air2 Pro TWS il 12 aprile, insieme alla serie di smartphone F21 Pro. Gli auricolari avranno un driver a diaframma con un diametro di 12,4 mm. Secondo l’azienda, il nuovo TWS replicherebbe voci cristalline fornendo allo stesso tempo bassi potenti.

Inoltre, gli auricolari includeranno una tecnologia di cancellazione attiva del rumore che eliminerà il rumore ambientale su un’ampia gamma di frequenze. Gli auricolari Enco Air2 Pro avranno un design a bolle trasparente, quindi potremmo anticipare che assomiglieranno agli auricolari Oppo Enco Air2 TWS, che sono stati rilasciati appena il mese scorso.