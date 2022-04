OnePlus 10 Pro 5G ufficializzato in Europa, India e Nord America

OnePlus presenta ufficialmente in Europa, India e Nord America il suo ultimo flagship: OnePlus 10 Pro5G. OnePlus 10 Pro vanta la seconda generazione di Hasselblad Camera for Mobile, le prestazioni più velocimai viste finora in qualsiasi smartphone OnePlus, e un display a 120 Hz con tecnologia LTPO migliorata e Dual Color Calibration. Inoltre, il dispositivo è dotato di una serie di nuove funzionalità per il gaming, rese possibili dall’HyperBoost Gaming Engine, e sfoggia un design nuovo di zecca, elegante e leggero come da tradizione OnePlus. OnePlus ha anche presentato “Radiant Silver”, una nuova colorazione per OnePlus Buds Pro che replica l’aspetto e la sensazione dell’acciaio inossidabile.

“Siamo molto felici di portare anche in Europa, India e Nord America il nostro flagship OnePlus 10 Pro e le OnePlus Buds Pro in variante Radiant Silver“, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “Con la seconda generazione di Hasselblad Camera for Mobile, la ricarica super-veloce e le migliori prestazioni mai viste finora su un qualsiasi smartphone OnePlus, crediamo che OnePlus 10 Pro sia un flagship a tutto tondo, estremamente competitivo nella sua fascia di prezzo.”

La seconda generazione di Hasselblad Camera for Mobile

La Hasselblad Camera for Mobile di seconda generazione presente su OnePlus 10 Pro supporta la modalità OnePlus Billion Color Solution, che consente di applicare la funzione Natural Color Calibration di Hasselblad su oltre un miliardo di colori. Ognuna delle tre fotocamere posteriori di OnePlus 10 Pro è infatti in grado di scattare in pieno colore a 10 bit. In questo modo, il dispositivo riesce ad elaborare 64 volte più colori rispetto agli smartphone che scattano con colori a 8 bit. Inoltre, OnePlus 10 Pro cattura le foto utilizzando la gamma di colori DCI-P3, che offre il 25% di copertura in più rispetto alla gamma di colori sRGB utilizzata su altri smartphone.

1 su 2

OnePlus 10 Pro è dotato di una nuova fotocamera ultra-wide che raggiunge un campo visivo di 150° e scatta foto quattro volte più ampie rispetto a quelle catturate dalle fotocamere ultra-wide da 120° di altri smartphone. Il più ampio campo visivo della fotocamera ultra-wide di OnePlus 10 Pro ti permette di dar sfogo alla tua creatività e massimizzare la resa di ogni scatto.

La modalità Hasselblad Pro di OnePlus 10 Pro consente di scattare in RAW a 12 bit su tutte e tre le fotocamere posteriori, con l’Hasselblad Natural Color Solution for Mobile. Inoltre, questa funzione supporta una nuova modalità RAW potenziata, la RAW+, che permette di scattare in RAW a 12 bit pur mantenendo le impostazioni di fotografia intelligente di OnePlus 10 Pro per catturare foto di qualità superiore con più informazioni, una migliore gamma dinamica e una migliore riduzione del rumore.

Anche la modalità Movie debutta su OnePlus 10 Pro, consentendo all’utente di personalizzare parametri come ISO, velocità dell’otturatore e bilanciamento del bianco prima e durante le riprese. Inoltre, la modalità Movie consente di registrare in un formato LOG senza un profilo preimpostato, dando agli utenti una tela bianca su cui bilanciare il colore in post produzione.

Prestazioni fluide e veloci

Grazie alla potenza di Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile Platform, OnePlus 10 Pro offre prestazioni fluide e veloci come da tradizione OnePlus. OnePlus 10 Pro è inoltre dotato di un sistema di raffreddamento passivo 3D a 5 strati, il più avanzato di sempre in un dispositivo OnePlus, che aiuta a massimizzare le prestazioni del processore.

Con il supporto della velocità di ricarica via cavo più performante mai vista su un telefono OnePlus – la SUPERVOOC 80W – la prestante batteria da 5.000 mAh di OnePlus 10 Pro può essere ricaricata dall’1 al 100% in soli 32 minuti. Inoltre, la SUPERVOOC 80W può fornire un giorno di autonomia in soli 15 minuti di ricarica e supporta una funzione Smart Charge Protection, progettata per preservare la salute della batteria. Anche la ricarica wireless è incredibilmente veloce, con AIRVOOC 50W che porta OnePlus 10 Pro dall’1-100% in 47 minuti.

Display

Il display QHD+ da 6,7 pollici di OnePlus 10 Pro vanta di una tecnologia LTPO migliorata che permette al dispositivo di regolare il frame rate tra 1 Hz e 120 Hz a seconda del tipo di contenuto visualizzato ancora più reattivamente di OnePlus 9 Pro. Di conseguenza, il display di OnePlus 10 Pro consuma meno energia rispetto ai display fissati a una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

In genere, il display degli smartphone è calibrato su uno specifico livello di luminosità, quindi i colori possono diventare meno accurati se la luminosità aumenta o diminuisce significativamente. Con Dual Color Calibration, il display di OnePlus 10 Pro è invece regolato a due livelli di luminosità – 500 nits e 100 nits – per garantire una precisione dei colori superiore al 50% quando si guarda il display a bassa luminosità.

HyperBoost Gaming Engine

OnePlus 10 Pro supporta l’HyperBoost Gaming Engine, che alimenta una serie di nuove funzionalità per il gaming progettate per offrire un’esperienza di gioco più stabile e reattiva, tra cui la General Performance Adapter (GPA) Frame Stabilizer e O-Sync.

GPA Frame Stabilizer ha l’obiettivo di ridurre la fluttuazione del frame rate durante le sessioni di gioco e per far sì che, laddove si verifichino dei cali di frame rate, questo accada gradualmente e non con drammatici cali improvvisi.

O-Sync, invece, aumenta fino a sei volte la velocità di sincronizzazione tra il processore e il display del OnePlus 10 Pro durante le sessioni di gioco. Questo riduce i tempi di risposta fino a 30 millisecondi, quindi il dispositivo reagisce più rapidamente ad ogni tocco.

OxygenOS 12

OnePlus 10 Pro viene fornito di OxygenOS 12.1 basata su Android 12, con un design leggero e nuove funzionalità, tra cui nuove opzioni di personalizzazione che consentono agli utenti di modificare interfaccia e widget in base alle loro preferenze. Proprio come tutti gli altri flagship di OnePlus, OnePlus 10 Pro riceverà 3 importanti aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Design

La filosofia di OnePlus per un design leggero, compatto ed elegante è stata veramente esaltata nella progettazione di OnePlus 10 Pro, a partire dal nuovo stile del modulo fotografico, che fonde in un unico tratto il telaio in alluminio con il pannello in vetro sul retro. Il modulo fotografico di OnePlus 10 Pro è rivestito in ceramica che, oltre ad essere un materiale più pregiato, offre anche il 30% in più di resistenza ai graffi.

In Europa, India e Nord America, OnePlus 10 Pro viene presentato in due varianti di colore: Volcanic Black e Emerald Forest.

Prezzi e disponibilità

OnePlus 10 Pro sarà in vendita su oneplus.com e Amazon a partire dal 5 aprile 2022.

In variante Volcanic Black sarà disponibile la versione da 8+128 GB a 919 Euro, e la versione da 12+256 GB a 999 Euro. In variante Emerald Forest sarà disponibile la versione da 12+256 GB a 999 Euro.

Il device sarà anche disponibile per il pre-ordine su oneplus.com e Amazon a partire dal 31 marzo alle 16:20. Gli utenti che pre-ordinano OnePlus 10 Pro su oneplus.com riceveranno in regalo anche le premium wireless OnePlus Buds Pro e alcuni interessanti bonus di trade-in per gli utenti dei dispositivi OnePlus. Gli acquirenti di altri canali di vendita, tra cui Amazon, devono collegare il loro OnePlus 10 Pro e riscattare le Buds Pro sull’app dello store OnePlus. Inoltre, tutti gli utenti che pre-ordinano OnePlus 10 Pro su oneplus.com avranno diritto al 30% di sconto su Buds Z 2 e al 20% di sconto sulle cover.