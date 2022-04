Secondo un rapporto, Apple ha un MacBook Air in lavorazione per quest’anno, con una data di uscita nella seconda metà del 2022, e questa non è la prima volta che lo sentiamo. Secondo DigiTimes, le sue fonti della catena di approvvigionamento – addetti ai lavori presso aziende coinvolte nella produzione di parti per laptop Apple – hanno fornito alcune nuove informazioni sul prossimo MacBook Air rinnovato.

‘I MacBook della serie Apple sono dispositivi consumer di fascia alta, ma possono anche essere considerati un modello di notebook aziendale in quanto sono preferiti da molte aziende o impiegati’, ha scritto il sito tecnologico. ‘Le vendite calde di MacBook Pro rilasciate alla fine del 2021 si sono protratte nel primo trimestre del 2022, con volumi di spedizione superiori alle attese e si prevede che il nuovo MacBook Air il cui lancio è previsto nella seconda metà dell’anno aumenterà ulteriormente lo slancio delle vendite’.

MacBook Air 2022 potrebbe includere un M2

Secondo l’analista Ross Young, una nota fonte di perdite Apple, Apple aumenterà in modo significativo le dimensioni del display del prossimo MacBook Air, dall’attuale schermo da 13,3 pollici a un pannello da 13,6 pollici. (È anche possibile che l’azienda faccia un salto ancora maggiore nel 2023, introducendo un Air da 15 pollici oltre al fattore di forma da 13 pollici.)

Questa ultima speculazione sulla data di debutto del prossimo MacBook Air è coerente con ciò che abbiamo appena sentito da una delle fonti Apple più affidabili, Mark Gurman. In recenti newsletter, Gurman ha affermato che Apple intendeva già rilasciare il rinnovato MacBook Air – in effetti, il laptop doveva apparire alla fine del 2021 – ma ora è stato rimandato alla fine del 2022. Si dice che utilizzi il processore M2, che ha senso dato che il silicio di nuova generazione dovrebbe essere pronto per allora.

Ming-Chi Kuo, un altro noto leaker di Apple, ha anche previsto che il prossimo MacBook Air entrerà in produzione di massa nel terzo trimestre, con unità pronte per arrivare sugli scaffali più avanti nel 2022.