Martedì Apex Legends ha ricevuto app native tanto attese per PlayStation 5 e Xbox Series X, ma c’era un problema: quelle versioni del popolare battle royale hanno debuttato senza supporto per il gameplay a 120 Hz, una funzionalità molto richiesta per lo sparatutto competitivo.

Respawn Entertainment ha annunciato su Twitter e in un post sul blog che l’evento Warriors Collection di martedì includerà i miglioramenti di nuova generazione. Le versioni PS5 e Xbox Series X hanno immagini 4K a 60 fotogrammi al secondo, grafica HDR e ombre e distanze di visualizzazione migliorate. L’HDR è disponibile sulla versione Xbox Series S.

Apex Legends si prepara per PS5 e Xbox X

I trigger adattivi e il feedback tattile del controller PS5 DualSense sono noti come “in arrivo in futuri aggiornamenti” per tutte le console di nuova generazione, insieme a ulteriori aggiornamenti visivi e audio.

Non è necessario fare nulla per giocare alla versione più recente di Apex Legends su Xbox perché utilizza Smart Delivery per assicurarti di giocare alla versione migliore del gioco. Respawn ha rilasciato le istruzioni per l’aggiornamento del gioco su PlayStation 5.

Alcuni giocatori sono rimasti delusi dal fatto che l’aggiornamento di nuova generazione non abbia favorito il gameplay a 120 Hz sopra la risoluzione 4K. Call of Duty: Warzone e Fortnite consentono anche frequenze di aggiornamento ultra veloci a risoluzioni inferiori su PS5 e Xbox Series X e Series S, e molti giocatori professionisti preferiscono la reattività di 120 Hz alla nitidezza della grafica 4K.

L’evento Warriors Collection, che durerà fino al 12 aprile, riporta la modalità di gioco nove contro nove, oltre a una nuova mappa, cosmetici in edizione limitata e altre funzionalità.