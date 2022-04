Con il mese di aprile i videogiocatori più accaniti potranno finalmente essere felici dell’arrivo di diversi nuovi titoli per diverse console da gaming. Tra queste, ci sono new entry sia per tutte le console di Xbox (tra cui la Xbox One e Xbox Series X/S), per le console di casa Sony (PlayStation 4 e PlayStation 5), per PC e infine anche per la Nintendo Switch.

Ecco i nuovi videogiochi in arrivo questo mese su svariate console da gaming

Abbiamo visto in un precedente articolo tutti i nuovi titoli usciti nel corso del mese di marzo 2022. Tuttavia, ora è appena iniziato aprile e i videogiocatori sono pronti ad accogliere i nuovi titoli. Come già detto, anche per questo mese sono previsti arrivi per numerose console da gaming. Vediamoli qui di seguito.

Titoli in uscita su PlayStation 4 e PlayStation 5

• 5 aprile: MLB The Show 22 (PS4 / PS5), LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (PS4 / PS5)

• 7 aprile: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PS4)

• 14 aprile: Road 96 (PS4 / PS5)

• 21 aprile: Chernobylite (PS5), MotoGP 22 (PS4 / PS5),

• 22 aprile: Ganryu 2 (PS4 / PS5)

Titoli in uscita su Nintendo Switch

• 5 aprile: MLB The Show 22, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker,

• 7 aprile: The House of the Dead: Remake, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Chinatown Detective Agency

• 12 aprile: 13 Sentinels: Aegis Rim

• 14 aprile: Tormented Souls

• 20 aprile: Star Wars: The Force Unleashed

• 21 aprile: MotoGP 22

• 26 aprile: Zombie Army 4: Dead War

• 29 aprile: Nintendo Switch Sports, Ganryu 2

Titoli in uscita su PC

• 5 aprile: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

• 7 aprile: Chinatown Detective Agency, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

• 12 aprile: Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa

• 21 aprile: MotoGP 22

• 22 aprile: Ganryu 2

• 26 aprile: King Arthur: Knight’s Tale

Titoli in uscita su Xbox One e Xbox Series X/S

• 5 aprile: MLB The Show 22, LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

• 7 aprile: Chinatown Detective Agency, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Godfall

• 14 aprile: Road 96

• 21 aprile: Chernobylite (SERIES/X), MotoGP 22

• 22 aprile: Ganryu 2