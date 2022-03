Nel corso delle ultime ore gli utenti in Russia possessori della console da gaming Nintendo Switch stanno riscontrando dei problemi di accesso al Nintendo eShop ufficiale. Al momento sembrerebbe trattarsi di un problema prettamente tecnico, ma in molti stanno immaginando un possibile nesso con la questione della guerra in Ucraina.

Nintendo Switch, in Russia è impossibile accedere al Nintendo eShop ufficiale

Gli utenti russi hanno purtroppo ricevuto una brutta sorpresa. Come già accennato, infatti, non sono riusciti ad accedere al Nintendo eShop ufficiale dalla loro console Nintendo Switch. Sembra che si tratti di problemi tecnici, in quanto di fronte ai tentativi di accesso gli utenti si sono ritrovati di fronte all’errore 2813-0999. Quest’ultimo si riferisce solitamente agli errori di indisponibilità dell’eShop.

Nintendo per il momento non ha dichiarato nulla al riguardo, ma in molti hanno subito pensato che si tratti di un intervento di solidarietà nei confronti dell’Ucraina. Attualmente molte altre aziende videoludiche hanno agito in maniera simile, tra cui Microsoft e Electronics Arts.

In un comunicato stampa ufficiale, in particolare, EA ha così dichiarato: “Continuiamo ad essere scioccati dal conflitto che si sta svolgendo in Ucraina e ci uniamo così a tante voci in tutto il mondo nel chiedere la pace la fine dell’invasione. Abbiamo deciso di interrompere le vendite dei nostri giochi e contenuti, compresi i bundle con valuta virtuale, in Russia e Bielorussia. Di conseguenza, i nostri giochi e contenuti non saranno più disponibili per l’acquisto nel nostro store per la regione russa su Origin o sull’app EA, anche attraverso i negozi in-game.”