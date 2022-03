Force Touch, comunemente noto come 3D Touch, è stata una tecnologia utilizzata da Apple per diversi anni prima di essere bruscamente sostituita da Haptic Touch. Con 3D Touch, gli utenti iPhone possono accedere a più menu applicando varie pressioni al display del proprio iPhone.

Sebbene sia una remota possibilità, sembra che Apple rilascerà una versione più recente e migliorata della sua precedente tecnologia 3D Touch. L’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha rilasciato alcuni nuovi brevetti Apple per vari device Apple in arrivo, tutti per nuovi sensori di forza-pressione.

Apple si prepara ai nuovi iPhone

Uno di questi brevetti copre i sensori di forza-pressione visti negli Apple Watch e i prodotti compatti come gli AirPods. La nuova superficie sensibile alla pressione di Apple, secondo il brevetto, utilizzerebbe sensori di pressione del fluido microelettromeccanici. Questi sensori sarebbero più piccoli, più sensibili alla forza e più durevoli dei tradizionali sensori di pressione.

Apple ha mostrato nel suo brevetto una rappresentazione di un Apple Watch con un lato sensibile alla pressione invece di un pulsante fisico per dare una migliore comprensione di come la nuova tecnologia del sensore di pressione potrebbe essere applicata all’Apple Watch.

Un altro brevetto Apple dimostra come la nuova tecnologia del sensore di pressione dell’azienda potrebbe essere utilizzata nei cinturini di Apple Watch, ottenendo i cosiddetti cinturini intelligenti. Questi braccialetti intelligenti sarebbero in grado di misurare la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e la velocità delle onde del polso grazie alle nuove tecnologie.

I brevetti di Apple indicano che la nuova tecnologia dei sensori dell’azienda potrebbe essere utilizzata nell’iPhone. Va notato, tuttavia, che le aziende spesso brevettano tecnologie che non vengono mai implementate in prodotti di consumo reali. Tuttavia, se Apple deciderà di adottare questa nuova tecnologia del sensore di pressione, è possibile che vedremo solo 3D Touch 2.0 in una futura generazione di iPhone.