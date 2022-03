Blizzard ha annunciato che la pre-registrazione per Diablo Immortal è ora disponibile sui dispositivi iOS, avvicinando il gioco al suo rilascio. La registrazione per la preregistrazione era già disponibile sulla piattaforma Android.

Tutti coloro che si preregistrano avranno accesso a “skin speciali” al lancio del gioco, secondo un tweet di Blizzard. Se Diablo Immortal riceve più di 30 milioni di pre-registrazioni globali, il set Horadrim verrà fornito a tutti i giocatori. Per ricevere il pacchetto di skin, i giocatori devono effettivamente accedere al gioco e completare la parte tutorial di esso. Questo pacchetto skin per Horadrim contiene alcuni equipaggiamenti dall’aspetto elegante per il tuo personaggio.

Diablo Immortal si prepara al rilascio

Secondo l’editore, Diablo Immortal uscirà entro la fine dell’anno. Wyatt Cheng, il direttore del gioco, ha recentemente affermato che quando il gioco si aprirà, includerà una serie di miglioramenti e modifiche che sono stati apportati in risposta al feedback dei giocatori durante la closed beta. Diversi componenti del gioco sono stati modificati, che vanno dalle meccaniche sociali e gli acquisti in-game alla crescita del personaggio e al supporto del gamepad, tra gli altri.

Ciò potrebbe includere l’introduzione di una classe di Diablo che non è mai stata vista prima, il Blood Knight. Diablo Immortal uscirà nel 2022, mentre per lo stesso anno è previsto anche un progetto mobile di Warcraft. Diablo IV, d’altra parte, non ha ancora ricevuto una data di uscita ufficiale a causa di un rinvio, ma dovrebbe arrivare nel 2023.

Andando avanti, Activision Blizzard ha dichiarato che tutti i suoi franchise multipli riceveranno giochi per dispositivi mobile in futuro. Non è difficile capire perché, dato che i giochi per dispositivi mobili sono sia più popolari che redditizi delle loro controparti per console e PC.