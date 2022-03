I prezzi attivati da Trony all’interno del suo ultimo volantino, raggiungono letteralmente i minimi storici, tutti gli utenti sono liberissimi di accedere ad una campagna promozionale tanto ricca quanto interessante, nonché condita con prodotti di altissima qualità.

Il volantino, a differenza di quanto sta accadendo da Unieuro, ad esempio, risulta essere disponibile solamente per coloro che vogliono recarsi personalmente in un qualsiasi negozio fisico, data l’assenza dei medesimi sconti sul sito ufficiale dell’azienda stessa. I prezzi comprendono, ad ogni modo, sia la garanzia legale della durata di 24 mesi, che la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Trony: attenzione a questi nuovi sconti

Una campagna promozionale tanto bella ed interessante, era davvero da tempo che non la vedevamo da Trony. Tantissimi smartphone vi attendono in forte sconto, come ad esempio il top di gamma della scorsa generazione di Apple, quale è l’iPhone 12, acquistabile con il pagamento di 749 euro, per la sua variante no brand e con 128GB di memoria interna.

Le migliori occasioni, tuttavia, le scopriamo nel momento in cui ci avviciniamo alla fascia intermedia della telefonia mobile, restando sotto i 499 euro, ad esempio, sarà possibile acquistare Oppo Find X3 Neo, Motorola Edge 20, Galaxy A32 5G, Realme GT Master Edition, Motorola E7, Motorola E7 power, Galaxy A12 o Xiaomi Redmi 9C, solamente per citarne alcuni. Le possibilità di risparmio sono ovviamente molto varie ed in grado di soddisfare tutti, se volete i dettagli, collegatevi al seguente link.