Iliad offre la sua Flash 150GB ma solo per alcuni giorni, ecco il prezzo

Il percorso di Iliad continua ad essere condito man mano di grandi novità che ingelosiscono sempre di più gli utenti. Coloro che vogliono cambiare gestore valutano per primo ormai ogni volta il celebre gestore, il quale con le sue offerte è in grado di mettere in difficoltà chiunque voglia cambiare gestore.

Quando si desidera infatti rinunciare al proprio provider di fiducia, la scelta spesso ricade su Iliad che riesce a gestire numerose promozioni durante l’anno con tanti contenuti disponibili.

Durante l’ultimo periodo sarebbero tante le voci che parlerebbero addirittura di un arrivo della fibra ottica. A quanto pare infatti Iliad avrebbe sottoscritto un accordo per il quale ben presto tutti potranno avere in casa offerte a prezzi molto bassi con la fibra inclusa.

Iliad: ora è possibile avere 150 giga il 5G grazie all’ultima offerta mobile

È arrivata ormai qualche giorno fa la notizia che ha sconvolto tutti in positivo. Iliad ha lanciato l’ultima offerta che aumenta ancora di più i contenuti tenendo il prezzo sempre basso.

La nuova Flash 150 è composto infatti da minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili con 150 giga di navigazione web in 5G ogni mese. Il prezzo corrisponde a soli 9,99 € ogni 30 giorni e dura per sempre senza mai essere soggetto a rimodulazione. Ovviamente bisogna affrettarsi per sottoscrivere questa promozione dal momento che non durerà per sempre. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale infatti l’offerta scadrà ufficialmente tra 15 giorni. Obiettivo è quello di coinvolgere quante più persone possibili soprattutto durante questi giorni.