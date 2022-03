Expert convince tantissimi utenti a correre letteralmente in negozio per completare gli acquisti, mettendo in cambio sul piatto una campagna promozionale di assoluto rispetto, arricchita di prezzi bassi e concorrenziali.

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, data l’ampissima disponibilità degli sconti sull’intero territorio nazionale. Avete capito bene, coloro che vorranno effettivamente acquistare i prodotti, potranno anche affidarsi all’online, in modo da essere sicuri di potersi accaparrare gli ottimi prezzi, ed avere la certezza di ricevere inoltre la merce presso il proprio domicilio (ma a pagamento).

Expert: le occasioni sono da far perdere la testa

Risparmiare con Expert è davvero semplicissimo, anche nel momento in cui si dovesse effettivamente decidere di acquistare uno smartphone di ultima generazione. Scorrendo il volantino, difatti, scopriamo essere disponibili nel periodo corrente sconti su un buonissimo Oppo Reno 6 Pro a 599 euro, ma anche tantissimi altri modelli molto più economici.

Tra questi annoveriamo chiaramente Xiaomi Redmi Note 11, disponibile all’acquisto a 219 euro (con la sua variante da 128GB di memoria interna), passando poi su Motorola Moto G50, in vendita a 199 euro, oppure Wiko Power U20 a 119 euro, Vivo Y72 a 249 euro, Vivo V23 a 549 euro, Oppo A94 a 299 euro, Realme GT Master Edition al prezzo di 299 euro, per non dimenticarsi di TCL 20R disponibile a 169 euro.

Questa è solamente una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende da Expert, se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire subito le pagine sottostanti.