WhatsApp a quanto pare si appresta a intraprendere un periodo di corposi cambiamenti, il team di sviluppo sembra infatti non andare mai in vacanza e dopo numerosi cambiamenti che hanno coinvolto gli audio e le note vocali ora si apprestano a migliorare la chat e le sue funzionalità.

Stando all’ultima versione Beta, la 22.7.0.76, presto vedremo il pieno e totale supporto di WhatsApp all’ultima versione di iOS, la 15, con dunque la piena compatibilità con tutte le funzionalità dell’ultimo sistema operativo di casa Apple, ma non solo, oltre alle reazioni ai messaggi, attese da Agosto del 2021, vedremo un cambiamento radicale nelle dimensioni dei file inviabili in chat.

Da 100Mb a 2Gb

I ragazzi di WABetaInfo analizzando la beta dell’app vestita di verde hanno scoperto anche una nuova e interessante novità che effettivamente mancava alla chat più usata del mondo, dal prossimo aggiornamento infatti il limite di dimensioni massimo possibile per l’invio dei files salirà da 100Mb a 2Gb, un incremento di 20 volte dunque, che lascerà certamente un margine di manovra molto più ampio nell’invio dei files.

Alcuni utenti selezionati infatti stanno riscontrando la possibilità di inviare files di grosse dimensioni, attenzione però, si tratta di test che non per forza si tradurranno in una nuova feature disponibile per tutti, dipende da come andranno le prove e da cosa deciderà di fare WhatsApp, di certo la volontà di allinearsi alla concorrenza è forte, pensate che Telegram offre questa possibilità da già oltre 2 anni.

Non rimane dunque che attendere, i test sono in corso, una volta terminati arriveranno le nuove features per tutti.