Con una frequenza massima di 5,5 GHz, il 12900KS alza l’asticella delle prestazioni per i desktop da Gamers e creatori di contenuti.

Intel Core I9 12900KS: Il più veloce al mondo

Intel ha annunciato oggi tutti i dettagli e la disponibilità del nuovo Intel® Core™ i9-12900KS di dodicesima generazione, il più veloce processore per desktop al mondo. Fornisce fino 5,5 GHz di frequenza turbo massima con Intel® Thermal Velocity Boost ed è dotato di Intel® Adaptive Boost Technology (Intel® ABT) per fornire la migliore esperienza di gaming oggi possibile.

“Intel continua a estendere i limiti di prestazioni nel gaming su desktop con il nuovo processore Intel Core i9-12900KS processor di dodicesima generazione. Basato sulla nostra architettura ibrida, per la prima volta questo processore può raggiungere 5,5 GHz su un massimo di due core, offrendo ai gamers più esigenti la possibilità di massimizzare le prestazioni” ha affermato Marcus Kennedy, general manager Gaming, Creator & Esports di Intel.

Perché è importante: il processore i9-12900KS unlocked è il non plus ultra per i gamers che cercano il più veloce processore disponibile, con 16 core (otto Performance-core e 8 Efficient-core), 24 thread, fino a 5.5 GHz di frequenza massima, 150W di potenza base e Intel® Smart Cache da 30MB.

Ecco cosa offre, le funzionalità base dell’ i9-12900KS includono:

-Fino a 5,5 GHz di frequenza turbo massima con Intel® Thermal Velocity Boost.

-Intel® Adaptive Boost Technology per migliorare le prestazioni di gaming attraverso l’abilitazione di maggiore frequenza multi-core turbo

-16 core (otto P-core e otto E-core), 24 thread, 150W di potenza base, Intel Smart Cache da 30MB e supporto PCIe Gen 5.0 e 4.0.

-Supporto fino a DDR5 4800 MT/s e DDR4 3200 MT/s.

-Chipset compatibile con le schede madri Z690 esistenti e le più recenti BIOS raccomandate per la migliore esperienza di gaming.

Il processore i9-12900KS consente ai gamers e agli appassionati che utilizzano l’overclocking di portare le prestazioni a un livello superiore.

Prezzo e disponibilità: questo processore in edizione speciale sarà disponibile a partire dal 5 aprile con un prezzo di listino consigliato a partire da 739 USD. Può essere acquistato in tutto il mondo e integrato nei sistemi dei partner di canale e OEM di Intel.