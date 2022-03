Unieuro continua a far sognare gli utenti italiani con una lunghissima serie di offerte molto speciali, condite con prezzi decisamente più bassi del normale, applicati sia sui top di gamma, che su prodotti effettivamente molto più economici.

Il volantino riparte esattamente da dove si era fermato nelle scorse settimane, almeno in termini di disponibilità sul territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti potranno necessariamente essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure affidandosi direttamente al sito ufficiale, che prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse essere di valore superiore ai 49 euro.

Unieuro show: ecco il nuovo volantino

Unieuro promette il risparmio vero con l’ultimo grande volantino, all’interno del quale si possono trovare prezzi decisamente interessanti, a partire dallo sconto inserito in prima pagina, lo Xiaomi Redmi Note 10, disponibile a soli 199 euro.

Approfondendo la conoscenza della campagna, notiamo indubbiamente la presenza di numerose occasioni, come Galaxy A52 a 249 euro, Xiaomi 12 a 899 euro, Xiaomi 12X a 699 euro, Xiaomi 11T Pro a 599 euro, redmi note 11 a 199 euro, Oppo Find X5 Lite a 499 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A54s a 189 euro, Honor 50 Lite a 229 euro, Oppo A16 a 159 euro o anche Vivo Y33s a 199 euro.

Come avete potuto voi stessi notare, ce ne sono davvero per tutti i gusti, è il giusto concentrato di sconti, che propone una varietà sopraffina in grado di soddisfare tutti i consumatori. Per i dettagli dell’ottima campagna promozionale, ricordatevi di aprire le pagine qui.