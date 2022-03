Il volantino attivato in questi giorni da Carrefour è assolutamente inaspettato, gli utenti sono ben felici di avere l’occasione di accedere a prodotti decisamente scontati, con i quali riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di prestazioni elevate.

La campagna promozionale segue il filone delle precedenti soluzioni, ciò sta a significare in parole povere che gli acquisti possono essere completati in tutti i negozi in Italia, senza costi aggiuntivi particolari. Il volantino, inoltre, prevede la possibilità di godere della rateizzazione senza interessi, ma solo nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Carrefour, che occasioni assurde: i prezzi sono ai minimi

Nuovi sconti pazzeschi vi attendono in questi giorni da Carrefour, nel volantino potete infatti trovare ottimi sconti legati ad uno smartphone di fascia estremamente bassa, reso ancora più economico. Stiamo parlando dello Xiaomi Redmi 9AT, un modello in vendita da ormai più di un anno, con il quale il consumatore può godere di discrete prestazioni, spendendo al massimo 89 euro.

Scorrendo la scheda tecnica, notiamo difatti la presenza di ottime specifiche, tra le quali spiccano la batteria da 5000mAh, che lo rende a tutti gli effetti un eccellente battery phone, passando anche per il display da 6,53 pollici di diagonale, 3GB di RAM e comunque 32GB di memoria interna perfettamente espandibili. Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Carrefour, se volete scoprire la campagna promozionale, allora vi dovete collegare a questo link.