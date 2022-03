Spotify ha effettuato un’acquisizione di basso profilo l’anno scorso, acquistando Podz, un sito di scoperta di podcast, per poco meno di $ 50 milioni, secondo i rapporti. Per fortuna, il nome è stato abbandonato, ma la tecnologia di Podz sta alimentando un nuovo test dell’interfaccia utente che è attualmente in fase di implementazione per alcuni utenti di Spotify.

È stato aggiunto alla barra degli strumenti un pulsante che avvia un feed di podcast in stile TikTok, che potrebbe essere utile per trovare la tua prossima serie di pod. In alternativa, se questa modifica ti infastidisce, sono disponibili altri servizi di streaming musicale.

Spotify migliora la sua piattaforma per i podcast

Chiunque abbia mai usato TikTok, o anche solo seduto e guardato qualcun altro scorrere senza meta, sarà in grado di cogliere rapidamente il nuovo design sull’applicazione mobile di Spotify. Puoi scorrere i podcast scorrendo verso l’alto sullo schermo e ognuno inizierà a riprodursi non appena appare sullo schermo. Ognuna di queste anteprime dura 60 secondi e ha lo scopo di darti un assaggio del materiale. Se ti piace quello che ascolti, puoi iniziare subito ad ascoltare l’episodio o salvarlo per un ascolto successivo.

L’algoritmo sviluppato da Podz, che non si affida ai creatori di podcast per creare le proprie clip, è molto probabilmente il segreto dell’efficacia di questa funzione. Secondo TechCrunch, utilizza l’apprendimento automatico che è stato addestrato su oltre 100.000 ore di audio podcast per ottenere questo risultato. I risultati ora vengono messi a disposizione di un gruppo selezionato di clienti Spotify. Poiché si tratta semplicemente di un test, Spotify potrebbe decidere di annullare o modificare in modo significativo l’esperienza prima di rilasciarla.