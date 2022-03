L’iPad Pro di nuova generazione di Apple, secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, sarà rilasciato durante l’autunno del 2022. Nella sua newsletter settimanale Power On, Gurman prevede che il nuovo tablet includerà la ricarica induttiva MagSafe e la tanto attesa novità di Apple, il processore M2 non ancora divulgato. Tuttavia, questo chip non è stato ancora confermato e non ci sono dettagli su cosa aspettarsi con questa novità.

Secondo l’evento hardware più recente di Apple, iPad Air e iPad Pro sono entrambi dotati di processori M1. È stato solo nel 2021 che Apple ha aggiornato l’iPad Pro per includere la connettività 5G e Thunderbolt, nonché il suo System-on-a-chip (SoC) Apple Silicon di prima generazione.

Apple iPad Pro potrebbe includere il chip M2

Da quando Apple ha riprogettato l’iPad Pro nel 2018 per dargli il suo ormai iconico display edge-to-edge, il tablet ha in gran parte mantenuto lo stesso design. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche minori. L’iPad mini e l’iPad Air, tra gli altri tablet, hanno beneficiato di tutt’altro design e non hanno ricevuto lo stesso trattamento parte di Apple sin dalla sua introduzione nel 2010.

Sebbene al momento siano noti pochi dettagli sull’M2, apparentemente era in produzione dallo scorso aprile. Come risultato del nuovo processo di fabbricazione a 4 nanometri di TSMC, la maggior parte delle voci indica che l’M2 avrà la stessa configurazione della CPU a otto core del suo predecessore, pur essendo nel complesso più veloce ed efficiente, secondo le fonti. Dunque, non ci resta che attendere un annuncio ufficiale su questo nuovo chip nonché dettagli sul nuovo iPad Pro.