Abbiamo perso da tempo il conto di quanti smartphone e tablet Samsung ha aggiornato all’ultima versione di Android negli ultimi mesi e potremmo aver trascurato alcuni dispositivi più vecchi e/o meno interessanti, ma il Galaxy A51 è un telefono che non avrebbe mai potuto sfuggire alla nostra attenzione, ricevendo il suo secondo importante aggiornamento per il sistema operativo fino ad oggi.

Il device da 6,5 ​​pollici, che è stato introdotto in commercio circa due anni e mezzo fa, non è considerato tra i migliori telefoni Samsung che si possano acquistare, essendo stato sostituito in quella lista dal Galaxy A52 5G all’inizio del 2021.

Samsung A51: Android 12 è in arrivo

Tuttavia, c’è stato un tempo in cui il Galaxy A51 ha sicuramente venduto in tutto il mondo, piazzandosi al secondo posto nelle vendite mondiali durante i primi sei mesi del 2020, eclissato solo dall’ iPhone 11 di Apple.

Il Galaxy A52 non ha mai avuto lo stesso successo del suo predecessore, ma molte persone saranno felicissime di apprendere che l’aggiornamento ufficiale ad Android 12 è disponibile ora o sarà disponibile molto presto. Per il momento, è stato confermato che l’aggiornamento è iniziato in nazioni come Vietnam, Emirati Arabi Uniti e Russia per telefoni solo 4G LTE.

Questo è un supporto software quasi senza precedenti per un prodotto fuori produzione che non è mai stato molto costoso all’inizio. In linea con le tendenze recenti, anche il Galaxy A51 è in anticipo sui tempi nella sua transizione verso Android 12 stabile, evidenziando la reputazione del suo produttore come campione mondiale indiscusso degli aggiornamenti software.