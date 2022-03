La Russia ha interrotto Facebook e Twitter all’inizio di questo mese dopo che le reti hanno imposto limitazioni ai media russi sostenuti dallo stato. La Russia ha successivamente bloccato i servizi di proprietà di Meta Facebook e Instagram, sostenendo che stavano “svolgendo attività estremiste”. Questo divieto è stato imposto quando Meta ha affermato che stava abbassando le sue politiche contro l’incitamento all’odio rivolto all’esercito russo e a Vladimir Putin in risposta all’invasione russa dell’Ucraina.

Ora, secondo Reuters, Spotify interromperà il suo servizio di streaming in Russia in risposta alla nuova legislazione del paese sui media. In precedenza, il sito di streaming audio ha chiuso il suo quartier generale russo a tempo indeterminato, citando “l’attacco non provocato all’Ucraina di Mosca”.

Spotify potrebbe cessare la sua attività ad Aprile

Spotify ha dichiarato in una dichiarazione sulla situazione attuale: “Spotify ha continuato a credere che sia essenziale e importante cercare di mantenere il nostro servizio operativo in Russia per portare notizie e informazioni affidabili e indipendenti dalla regione”. “Purtroppo, la legislazione recentemente approvata che limita ulteriormente l’accesso alle informazioni, elimina la libertà di espressione e criminalizza alcune forme di notizie mette in pericolo la sicurezza del personale di Spotify e, nel peggiore dei casi, dei nostri ascoltatori”.

Secondo una fonte ben informata, il sito di streaming audio cesserebbe le operazioni in Russia all’inizio di aprile. Netflix, un altro servizio di streaming, ha ritirato i suoi servizi dalla Russia all’inizio di questo mese dopo aver annunciato che non aveva intenzione di aggiungere canali statali al suo servizio russo. Per coloro che non sono a conoscenza, l’autorità di regolamentazione delle comunicazioni russa ha dichiarato all’inizio di questo mese che richiederà ai servizi di streaming stranieri di fornire ai propri utenti l’accesso a 20 stazioni televisive federali locali.