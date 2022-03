OnePlus 10 Pro è disponibile in Europa da più di tre mesi e ora sappiamo quando il device sarà disponibile anche in altre parti del mondo. Un rivenditore in Germania ha lasciato intendere che il prezzo di OnePlus 10 Pro non cambierà in modo significativo nelle prossime settimane.

OnePlus 10 Pro nella sua configurazione da 128 GB è raffigurato in un elenco di prodotti di MediaMarkt, un negozio online con sede in Germania. Ovviamente, le specifiche e le altre caratteristiche sono identiche a quelle del modello cinese, ma questo è il nostro primo indizio su quale sarà il prezzo del modello globale.

OnePlus 10 Pro sarà rilasciato globalmente molto presto

Secondo questo elenco, OnePlus 10 Pro sarà disponibile per l’acquisto in Germania per € 899, che è lo stesso importo per cui OnePlus 9 Pro è stato venduto nella stessa nazione. Questa è una forte indicazione del fatto che OnePlus non aumenterà i suoi prezzi in modo significativo, tuttavia le cose potrebbero variare da luogo a regione a seconda del mercato. Ad esempio, OnePlus 9 Pro è stato lanciato a un prezzo di 969 dollari negli Stati Uniti, mentre il dispositivo è stato lanciato a un prezzo di circa 919 euro in diverse nazioni europee.

Se questo prezzo risulta essere accurato, è una notizia molto gradita considerando che OnePlus ha aumentato il prezzo del suo smartphone di punta con ogni significativa riprogettazione dall’inizio dell’azienda nel 2014. All’inizio, infatti, OnePlus era un marchio che proponeva device economici sul mercato ma, con il passare degli anni, l’azienda si è adeguata agli altri device android.