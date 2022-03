L’esperimento di TikTok con storie in stile Snapchat è ancora in corso, con l’azienda che oggi espande il servizio a un insieme più ampio di utenti. Se hai la funzionalità, quando attivi l’app, ti verrà presentato un nuovo banner che ti chiede di fare una narrazione.

TikTok ha dichiarato in una dichiarazione a TechCrunch che “attualmente stiamo espandendo un test, che fornisce ai creatori formati aggiuntivi per dare vita alle loro idee creative per la comunità di TikTok”, ma non ha detto quanti utenti sono attualmente presenti al test o come sarà la futura implementazione della funzionalità.

TikTok prepara le storie in stile Snapchat

L’aggiunta di un video o di una foto a una storia funziona allo stesso modo di una foto o di un video per la normale funzione di TikTok, con gli stessi strumenti di modifica, effetti, filtri e rumori. Le storie, a differenza dei normali video TikTok, non appariranno direttamente sul tuo profilo o feed e scompariranno dopo 24 ore.

Le storie di TikTok mancano anche di una funzionalità chiave che Instagram, Facebook, Snapchat, Whatsapp e altri hanno tutti: una barra di scorrimento delle storie dagli account che segui. Tuttavia, per il momento, l’unico modo per vedere una storia di TikTok (supponendo che tu sia stato scelto per testare la funzione) è vedere un’immagine del profilo cerchiata di blu su un video che stai guardando. Toccalo e verrai inviato direttamente al feed della storia di quell’utente. Se stai leggendo il profilo di un utente, noterai lo stesso cerchio blu e premendo la foto del profilo verrai portato alla storia.