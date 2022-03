Un diffuso chiacchiericcio si è erto in ambiente WhatsApp dove da mesi non si fa altro che discutere del nuovo aggiornamento. Punta a stravolgere gli equilibri di Telegram che in tale ottica non si è fatto trovare impreparato giungendo come sempre primo nell’applicazione delle ultime novità.

Chi ci segue all’interno delle nostre pagine saprà che stiamo parlando delle nuove reazioni ai messaggi che puntano a cambiare il metodo di interazione tra gli utenti. L’ultima Beta WhatsApp Android numero 2.22.8.3 fornisce ulteriori indizi circa gli sviluppi di questa inedita funzione per l’app verde delle chat. Il passaggio è significativo e come sempre annunciato dal team di WaBetaInfo che per primo ha scardinato gli indizi all’interno del codice sorgente. Scopriamo a che punto siamo.

Reazioni WhatsApp ormai in arrivo: ecco gli ultimi indizi

Si parla di sei reazioni inizialmente disponibili per gli utenti mobile di Android ed iOS. Pollice, cuore, faccia ridente, smile di stupore, faccina lacrimante e mani giunte in segno di preghierea. Per apporre la reazione sarà sufficiente premere a lungo sul messaggio e scegliere la reazione desiderata. Meta potrà decidere in seguito di aggiungere ulteriori possibilità grafiche di risposta.

Ulteriori indizi parlano dell’arrivo di un’altra novità disattesa. Nel codice, infatti, si scorge la sagoma di un’opzione inedita che consente di cambiare lingua rapidamente passando per le potenzialità interne all’applicazione senza scomodare le impostazioni di sistema dello smartphone. Una funzione al momento solo visualizzabile ma che non offre alcuna possibilità di interazione. Non ancora disponibile ma potrebbe divenirlo presto. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.