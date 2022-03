La nuova versione di Telegram Desktop aggiunge tutta una serie di novità interessanti a seguito di un aggiornamento applicabile a tutti i sistemi Windows. Il changelog appare interessante ed apre ad ulteriori possibilità di interazione con un conseguente miglioramento netto dell’esperienza utente.

Il client giunge alla versione 3.6.0.0 ed è già in distribuzione per gli utenti che equipaggiano i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11. Include un riprogettato e migliore gestore download ed integra un nuovo sistema ottimizzato per il live streaming con software dedicati oltre a link rapidi a numeri di telefono e molto altro ancora. Lo scopriamo in questo nuovo post.

Telegram Desktop: aggiornamento già disponibile per il download con tutte queste novità

Lo scorso 11 Marzo il team di Pavel Durov ha introdotto alcune tangibili novità software per la sua applicazione in altre piattaforme parallele alla versione Desktop di Telegram. Ora è tempo di integrare le medesime features anche in ottiva Windows con un changelog ufficiale che esplica quanto segue: