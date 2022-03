Iliad ha presentato interessanti novità per tutti i suoi clienti nel corso di queste settimane. Il gestore francese in primo luogo ha sorpreso gli abbonati, con il lancio delle prime tariffe per la telefonia mobile. In questo senso, la disponibilità di una tariffa come la Iliad Box con connessione internet illimitata sino a 4 Gbps rappresenta un vantaggio per tutti coloro che desiderano un’offerta di telefonia fissa.

Sul fronte della telefonia mobile, Iliad ha invece riportato in auge la promozione Giga 150. I clienti che decidono di attivare questa tariffa avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo di quest’offerta sarà di 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

I clienti che intendono passare a Iliad, oltre alla Giga 150, potranno inoltre attivare anche due offerte come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 è la tariffa che assicura a tutti gli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS infiniti verso chiunque e 80 Giga per internet. Il costo per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro ogni trenta giorni. La proposta di Iliad ha sostituito già da mesi la Giga 50 nei listini e prevede anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Oltre a Giga 80, gli abbonati che desiderano un’offerta con Iliad potranno anche contare sulla Giga 40. Il costo di questa ricaricabile è previsto in 6,99 euro. Il pacchetto per i clienti prevede consumi senza limiti per chiamate e SMS con 40 Giga per internet. Previsto inoltre un pagamento una tantum di 10 euro al mese.