La famiglia PlayStation 5 attualmente può contare due versioni disponibili, una dotata di lettore Blu-Ray e una completamente priva di questa feature. Tuttavia, Sony starebbe valutando la possibilità di introdurre anche una ulteriore variante.

Stando ad alcune interessanti indiscrezioni, l’azienda nipponica sta lavorando allo sviluppo di PlayStation 5 Pro. La console di nuova generazione potrebbe fare il proprio debutto nel 2024 e sarà una evoluzione diretta di PS5.

Le novità hardware permetteranno di aumentare le performance della console e soprattutto sfruttare al meglio il Ray Tracing e tutte le feature grafiche. Grazie alla maggiore potenza disponibile, la resa di tutti i giochi migliorerà nettamente superando di gran lunga quella attuale.

Sony starebbe lavorando alla nuova PlayStation 5 Pro, una versione potenziata dell’attuale console del brand nipponico

Secondo le fonti citate dai ragazzi di RedGamingTech, la nuova PlayStation 5 Pro rappresenterà un grande balzo in avanti dal punto di vista tecnico. Le prestazioni della PS5 Pro saranno doppie rispetto a quella attuale e anche i titoli PlayStation VR saranno ulteriormente ottimizzati.

Le indiscrezioni riportano che il SoC della console sarà basato su un processo produttivo a 5nm sviluppato da TSMC. Questa soluzione sarà paragonabile al chip AMD Zen 4 pensato per i PC di fascia alta. Altre fonti invece indicano che il SoC sarà a 4nm e potrebbe essere simile ad Apple M2 in arrivo nel corso di quest’anno.

Inoltre, sembra che Sony stia già lavorando ai primi prototipi. L’azienda avrebbe inviato centinaia di kit di sviluppo di PlayStation 5 Pro in giro per il mondo. La variante potenziata della console potrebbe arrivare sul mercato a fine 2023, ma molto più probabilmente ad inizio 2024.

Ricordiamo che al momento tutte le informazioni disponibili sono esclusivamente indiscrezioni non confermate. Sony non ha confermato ufficialmente alcun dettaglio, quindi restiamo ancora in attesa di ulteriori comunicazioni.