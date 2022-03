Il mondo dello streaming è caratterizzato da tantissime piattaforme tra cui scegliere. Gli utenti italiani possono contare su Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e NOW solo per citare alcuni servizi.



Ecco quindi che trovare qualcosa di interessante da vedere può diventare un’operazione non proprio semplice. Per fortuna il team di JustWatch viene in soccorso degli indecisi proponendo le nuove TOP 10 dei film e delle serie TV più viste.

Tenendo conto del numero di visualizzazioni e del gradimento da parte degli spettatori, le classifiche permettono di scoprire i titoli più interessanti. Le due TOP 10 fanno riferimento alla settimana che va dal 14 al 20 marzo.

JustWatch ha realizzato le nuove classifiche TOP 10 che includono tutti i film e le serie TV che hanno riscosso il maggior successo

TOP 10 – Film in streaming

Spider-Man: No Way Home La fiera delle illusioni – Nightmare Alley The Adam Project Drive My Car La persona peggiore del mondo Animali fantastici e dove trovarli Animali fantastici – I Crimini di Grindelwald House of Gucci Red Matrix Resurrections

TOP 10 – Serie TV in streaming

Taboo Euphoria Sherlock This is us Upload Heirs of the Nights Marvel’s Daredevil Peaky Blinders Pretty Little Liars The Handmaid’s Tale

Il film più visto in streaming è Spider-Man: No Way Home. La nuova avventura dell’Uomo Ragno rappresenta il ventisettesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è il terzo con protagonista Tom Holland.



Per quanto rigaurda le serie TV invece, tutte le attenzioni sono concentrare su Taboo. La serie britannica è ideata da Steven Knight e ha come protagonista Tom Hardy che interpreta un avventuriero del 1814 alle prese con una eredità molto ricca e varie minacce.