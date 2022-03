Nel corso dei prossimi mesi la casa automobilistica tedesca Audi presenterà in veste ufficiale il suo nuovo SUV elettrico. Si tratta del prossimo SUV Audi Q6 e-tron e, in queste ultime ore, è stato avvistato in un video spia. Vediamo qui di seguito cosa è possibile carpire da questo video.

Audi Q6 e-tron: il prossimo SUV elettrico della casa automobilistica Audi è stato avvistato in un video spia

Audi Q6 e-tron sarà il nuovo SUV elettrico del noto marchio tedesco e sarà il primo dell’azienda a vantare la presenza della piattaforma PPE (la stessa che troveremo sui prossimi Audi A6 e-tron e Audi A6 Avant e-tron). Come già accennato, nel corso delle ultime ore la vettura è stata avvistata in un nuovo video spia.

Il video in questione, in particolare, è stato pubblicato online su YouTube da CarSpyMedia. Qui, in particolare, possiamo vedere all’opera il SUV elettrico sulle strade del Nord Europa. L’azienda automobilistica sta infatti portando a termine i test di questo nuovo veicolo, soprattutto per verificarne l’efficienza anche in condizioni fredde come quelle di questo territorio.

Il nuovo SUV targato Audi, purtroppo, risulta essere camuffato e per questo non è possibile scorgere dettagli estetici di rilievo. L’unica cosa che possiamo notare sono la presenza dei gruppi ottici frontali che risultano piuttosto sottili e una struttura piuttosto robusta. Secondo le ultime indiscrezioni, Audi Q6 e-tron dovrebbe arrivare ufficialmente sul mercato verso la fine del 2022. Fino ad allora, immaginiamo che arriveranno altri dettagli tecnici ufficiali, anche per quanto riguarda le prestazioni.