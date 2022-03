A fronte degli ultimi aumenti spropositati per Diesel e Benzina molti hanno scelto di passare all’auto elettrica nella speranza di imporre un’impronta green alla viabilità stradale e risparmiare sul rifornimento. Ad ogni modo i rincari Enel X sono sopraggiunti già dalla prima settimana del mese con un listino che si è aggiornato a nuove condizioni economiche per i clienti che non dispongono di un abbonamento attivo. Ecco a quanto ammontano i rincari.

Ricarica Enel X: quanto costa fare il pieno di elettroni

Come già anticipato i rincari sul prezzo dell’elettricità con Enel X valgono per coloro che non hanno sottoscritto un piano di abboamento. Nello specifico, a partire dal 7 Marzo scorso, si verifica quanto segue:

Ricarica AC: 0,58 euro a kWh

Ricarica DC fino a 100 kW: 0,68 euro a kWh

Ricarica DC fino a 150 kW: 0,75 euro a kWh

HPC oltre 150 kW: 0,79 euro a kWh

Contro i 0.40 euro per ogni KWh in AC e per le DC fino a 50 KWh a 0.50 euro si configurano ora questi nuovi listini. Aumenti importanti dunque mentre i piani in abbonamento mantengono per ora questo andamento:

Flat Small: 25 euro al mese per 70 kWh

Flat Large: 45 euro al mese per 145 kWh

Lo stesso per i piani OpenCharge per ricaricare da casa:

OpenCharge 20: 50 euro al mese

OpenCharge 50: 80 euro al mese

OpenCharge 75: 120 euro al mese

Le tariffe UE di Enel X, invece, vengono a costare: