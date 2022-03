Questo mese resta disponibile una delle migliori offerte WindTre con Giga illimitati per la navigazione. I clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di richiederla online e presso i punti vendita del gestore, procedendo con il trasferimento del numero da un altro operatore o attivando una nuova linea.

La tariffa è la WindTre Young + 5G con Easy Pay ed è disponibile a soli 14,99 euro al mese. Ecco tutti i contenuti previsti e come affrontare le spese di rinnovo.

WindTre: ecco la migliore offerta con una quantità illimitata di Giga!

A un costo di 14,99 euro al mese, l’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più, il costo di rinnovo include una quantità illimitata di Giga da utilizzare per tutte le app social, chat, mappe, musica e video.

I nuovi clienti under 30 non dovranno affrontare costi aggiuntivi ma ogni mese dovranno sostenere il costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’offerta è disponibile anche in una versione ancora più economica. I nuovi clienti WindTre possono ottenerla al costo di 11,99 euro al mese così da avere la possibilità di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Anche in questo caso è prevista una quantità illimitata di Giga per tutte le app.