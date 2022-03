Alcuni nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di ottenere ogni mese una quantità illimitata di Giga di traffico dati da utilizzare per tutte le app. Le tariffe in questione, inoltre, includono Giga abbondanti per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Ad avere la possibilità di richiedere le due tariffe a cui si fa riferimento sono soltanto i clienti aventi età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono acquistare una nuova SIM e procedere con l’attivazione della WindTre Young 5G o Young + 5G.

WindTre pensa ai più giovani con le sue offerte Young!

I nuovi clienti WindTre di età massima 30 anni possono richiedere le due straordinarie offerte qui descritte:

la WindTre Young 5G con minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 80 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e Giga illimitati per tutte le app. Il costo di rinnovo è di 11,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

la WindTre Young + 5G con minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile e Giga illimitati per tutte le app. Il costo di rinnovo è di 14,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Le due offerte possono essere attivate online, con spedizione della SIM tramite corriere; o presso uno dei numerosi punti vendita dell’operatore. All’acquisto sarà necessario specificare attraverso quale modalità si desidera affrontare le spese previste.