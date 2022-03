Il portale LetsGoDigital ha recentemente scovato un brevetto registrato da Samsung secondo il quale l’azienda potrebbe essere nuovamente interessata alla realizzazione di uno smartphone con display avvolgente. Il dispositivo descritto dal documento è stato idealizzato dal designer Technizo Concept, grazie al quale abbiamo modo di osservare quella che potrebbe essere l’estetica di un probabile Samsung Galaxy S30 Ultra 6G.

Samsung Galaxy S30 Ultra 6G: ecco come potrebbe essere!

Il presunto Samsung Galaxy S30 Ultra 6G brevettato dal colosso sudcoreano potrebbe decisamente spiazzare i rivali e sferrare un colpo non indifferente anche ai dispositivi pieghevoli.

Il display avvolgente che lo caratterizza, accompagnato dalla presenza dello stilo tanto apprezzato dagli utenti, è il particolare che potrebbe rendere il dispositivo davvero interessante per il pubblico. Samsung potrebbe poi far ricorso a un sofisticato modulo fotografico e rendere il suo smartphone ancora più pratico tramite la realizzazione di un alloggiamento dedicato alla S Pen.

Lo smartphone offrirebbe, dunque, un design unico, affascinante e utile. La superficie d’utilizzo, essendo costituita da entrambe le facciate del device, garantirebbe delle ottime prestazioni proponendo la possibilità di eseguire tra le funzionalità più disparate.

Samsung potrebbe non procedere con la realizzazione del dispositivo in tempi brevi. Il brevetto a cui si fa riferimento è apparso in rete per la prima volta nel luglio 2021 ma la sua registrazione risale soltanto allo scorso 18 novembre. I progetti del colosso potrebbero quindi subire delle modifiche. L’emergere di ulteriori dettagli farà sicuramente chiarezza e darà modo di conoscere con maggiore affidabilità quelle che saranno le prossime mosse dell’azienda.