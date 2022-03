La nota casa automobilistica tedesca Mercedes ha da poco avviato gli ordini anche nel nostro paese della sua nuova vettura AMG. In particolare, arriva in Italia la sola Mercedes AMG SL 63 4MATIC+. Quest’ultima è comunque disponibile in due versioni denominate PREMIUM e PREMIUM PLUS. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Mercedes: partono anche in Italia gli ordini della nuova Mercedes AMG SL 63 4MATIC+

Sono dunque partiti da poco gli ordini anche in Italia della nuova vettura sportiva del noto marchio tedesco. La nuova Mercedes AMG SL 63 4MATIC+, in particolare, si presenta con un corpo costruito in alluminio composito, con un look sportivo ma allo stesso tempo elegante.

Sulla parte frontale spiccano senz’altro i fari a LED DIGITAL LIGHT con un design piuttosto sottile. La mascherina del radiatore, invece, richiama stilisticamente quella presente sulla storica 300 SL risalente al 1952. All’interno, la vettura ha una configurazione 2+2 e può ospitare passeggeri fino ad una altezza massima di 1.5 metri.

È molto ricca la dotazione della nuova vettura targata Mercedes. Troviamo, ad esempio, l’AIRSCAF, i sedili sportivi AMG e a richiesta anche i sedili Performance AMG (soltanto nella versione PREMIUM PLUS. Troviamo poi un sistema di infotainment con il sistema MBUX nella sua ultima versione aggiornata.

Parlando invece di prestazioni, la nuova Mercedes AMG SL 63 4MATIC+ è super potente. La velocità massima raggiungibile è di ben 315 km/h grazie alla presenza di un motore V8 biturbo AMG da 4 litri di cilindrata con una potenza di 585 CV.

I prezzi di questa vettura sono però molto elevati. Si tratta di un prezzo di partenza di 198.900 euro.