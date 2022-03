I migliori prodotti sono fortemente scontati da Unieuro, con la più recente campagna promozionale, l’azienda ha deciso di lanciare importantissime riduzioni di prezzo che portano i dispositivi a cifre effettivamente mai viste prima d’ora.

L’unico modo per essere sicuri di approfittare delle migliori offerte della giornata, consiste più che altro nel recarsi direttamente sul sito ufficiale, ottenendo difatti anche la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, ma solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi. In caso contrario, ricordiamo che sarà possibile recarsi personalmente in ogni negozio, senza differenze territoriali o di prezzi di vendita.

Unieuro: ecco quali sono i migliori prezzi di oggi

Unieuro prosegue sull’ottima strada intrapresa nelle scorse settimane, con il lancio di una campagna promozionale che punta a scontare moltissimo un prodotto in particolare. Come ben sapete ormai, acquistando uno a scelta tra Galaxy S21 FE e Galaxy S22, rispettivamente ai prezzi di 679 e 879 euro, sarà possibile ricevere gratis il tablet Galaxy Tab A8 (con consegna direttamente nel punto vendita).

Sono comunque disponibili tantissimi altri prodotti ugualmente interessanti, quali possono essere Xiaomi Redmi Note 11, Motorola Edge 30 Lite, Galaxy A22, Galaxy A52s, Oppo A94, Xiaomi 11T, Oppo A74 o anche Honor 50 Lite. Se volete scoprire nel dettaglio quali sono i migliori prezzi del volantino di Unieuro, ricordatevi che potrete collegarvi al sito ufficiale, trovando ad attendervi le occasioni più in voga della singola giornata. Il collegamento può essere completato premendo direttamente questo link speciale.