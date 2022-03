I migliori sconti del mese sono attivi solo oggi da Coop e Ipercoop, la nuova serie di offerte promesse dalle due azienda, riesce a far avvicinare gli utenti all’acquisto di prodotti di tecnologia generale, riuscendo nel contempo a spendere cifre sempre più basse ed economiche.

Il volantino convince tutti con una serie di prezzi decisamente concorrenziali e pronti a far risparmiare anche i più restii all’acquisto, promettendo comunque modelli di buon livello, commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche in versione no brand, ma solo nel momento in cui trattiamo di telefonia mobile.

Coop e Ipercoop sono da sogno: ecco gli sconti da non perdere

Grazie a Coop e Ipercoop, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale che punta fortissimo sulla fascia intermedia della telefonia mobile, promettendo l’acquisto di smartphone ugualmente performanti. Un esempio può essere lo Xiaomi 11 Lite, un dispositivo in vendita a poco meno di 330 euro, in questo caso brandizzato TIM, con il quale è possibile godere di ottime prestazioni generali.

Le due alternative più economiche sono rappresentate dalla coppia di Galaxy A22 e Galaxy A12, modelli acquistabili a poco meno di 200 euro, ma comunque più che validi se confrontati con il suddetto dispositivo, o con quanto il mercato è attualmente in grado di offrire. Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende in questo periodo da Coop e Ipercoop, non dimenticatevi di collegarvi quanto prima al sito ufficiale.