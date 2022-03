l produttore cinese Realme ha da poco svelato ufficialmente un nuovo membro della famiglia Nardò, dopo aver annunciato gli ultimi modelli lo scorso settembre. Stiamo parlando del nuovo Realme Nardò 50A Prime, un device di fascia entry-level. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche.

Realme Narzo 50A Prime: è ufficiale il nuovo entry-level di Realme

Realme Narzo 50A Prime è il nuovo smartphone appartenente alla famiglia Narzo ad essere stato annunciato da Realme. Come già accennato, ci troviamo di fronte ad un dispositivo di fascia medio-bassa e per questo il prezzo è molto contenuto, dato che si tratta di circa 125 euro di partenza.

Come processore, sotto alla scocca è presente il SoC Unisoc T612 il quale è supportato da 4 GB di memoria RAM. Lo storage interno è di 64 GB o 128 GB, ma è comunque espandibili tramite scheda microSD fino ad 1 TB. Il software è poi Android 11 con l’interfaccia utente Realme UI R Edition. Notevole poi la batteria che ha una capienza di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 18W.

Dal punto di vista estetico, invece, lo smartphone presenta un design molto simile a quello di Realme C35. Sul fronte troviamo infatti un display IPS LCD con un notch centrale a forma di V e sul retro abbiamo tre fotocamere posteriori.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Realme Narzo 50A Prime sarà disponibile per il momento in Indonesia nelle colorazioni Flash Blue e Flash Black. Il suo prezzo di partenza è di circa 125 euro al cambio attuale nel taglio di memoria da 4/64 GB. Non sappiamo se questo device arriverà anche in Europa.