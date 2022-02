Nel corso delle ultime ore il noto produttore Realme ha portato in veste ufficiale per il mercato thailandese un nuovo smartphone. Stiamo parlando del nuovo Realme C35, il quale era stato il protagonista di alcuni teaser ufficiali pubblicati dall’azienda stessa. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche tecniche.

Realme annuncia ufficialmente in Thailandia il nuovo entry-level Realme C35

Realme ha dunque annunciato ufficialmente un nuovo smartphone per il momento per il solo mercato thailandese. Realme C35, in particolare, è uno smartphone che appartiene alla fascia economica del mercato ma che vanta comunque un design moderno e gradevole. Come ci ha abituati da sempre l’azienda, infatti, il nuovo device dispone di una backcover con delle colorazioni originali, come la nuova Glowing Green, e come novità troviamo il frame laterale con i bordi piatti, un po’ come sugli ultimi iPhone.

Oltre a questo, anche il modulo fotografico sul retro è moderno e simile a quello presente su Realme GT Neo 2. Nello specifico, c’è un sensore fotografico principale da 50 megapixel ma quest’ultimo è solo accompagnato da un sensore macro da 2 MP e da un sensore VGA B&W. La parte frontale, invece, è quella che risulta un po’ anacronistica, dato che è presente un notch a goccia centrale a forma di V. Il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.6 pollici in FullHD+. Il refresh rate si ferma però a 60Hz.

Le prestazioni del device sono affidate al processore Unisoc Tiger T616 con 4 GB di memoria RAM e 64 GB oppure 128 GB di storage interno. La batteria, infine, ha una capienza di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida solo da 18W.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo Realme C35 è per il momento distribuito solo in Thailandia ad un prezzo iniziale di circa 155 euro.