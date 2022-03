Uno dei contenuti più attesi su Netflix per questo 2022 è senza dubbi Peaky Blinders, nel dettaglio la sua sesta e ultima season, la piattaforma di streaming infatti rilascerà in collaborazione con BBC l’ultima parte della saga, sebbene questa si già in onda sull’emittente britannica, la quale sta trasmettendo un episodio a settimana sul suo canale BBC One.

Ovviamente visto il contesto e l’impossibilità di guardare la serie sulla piattaforma Online di BBC che richiede di trovarsi espressamente in Inghilterra, viene spontaneo chiedersi quando la sesta season verrà rilasciata su Netflix e di conseguenza sarà possibile fruirne anche in Italia.

La risposta che a molti farà storcere il naso

Ebbene la risposta è arrivata ed è stata rilasciata direttamente dalla pagine Twitter ufficiale di Netflix Italia, la quale con un post ha confermato che la serie verrà rilasciata poco prima dell’estate, esattamente il 10 Giugno, data che sicuramente farà storcere il naso a molte persone sia a causa del rilascio anticipato in Inghilterra avvenuto il 27 febbraio sia appunto per il supplemento di attesa da aggiungere ai già tantissimi 888 giorni intercorsi dall’ultimo episodio della quinta stagione.

Se dunque stavate aspettando con ansia le avventure di Thomas Shelby e della gang dalla lama celata sotto il cappello purtroppo dovrete attendere ancora molto, la scelta di Netflix è sicuramente frustrante ma probabilmente legata sia a obblighi di distribuzione in concorso con BBC sia ad una strategia di distribuzione che certamente punta a spalmare i contenuti in modo da evitare sovrapposizioni poco utili a massimizzare i profitti.