Coop e Ipercoop entrano di diritto nell’Olimpo dei migliori rivenditori del nostro paese, con una campagna promozionale ricchissima di occasioni e di prezzi da non lasciarsi assolutamente sfuggire, sempre nell’idea di avere il massimo delle prestazioni, dietro il pagamento di cifre tutt’altro che elevate.

Il risparmio è assolutamente di casa da Coop e Ipercoop, sebbene il volantino sia limitato esclusivamente ai soli punti vendita sul territorio, in quanto gli acquisti non saranno effettuabili tramite il sito ufficiale. Al netto di tale piccolissimo vincolo, ricordiamo comunque che i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente no brand, tranne che con indicazione differente.

Coop e Ipercoop: che occasioni per tutti gli utenti

Con l’attuale volantino di Coop e Ipercoop, gli utenti possono dormire assolutamente sonni tranquilli, riuscendo ad accedere ad ottimi smartphone, a prezzi generalmente concorrenziali. Il prodotto che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, è forse lo Xiaomi 11 Lite, un modello lanciato nel corso del 2021, impreziosito da un eccellente display AMOLED ed un buon comparto fotografico, nonché un prezzo finale di vendita di soli 330 euro.

Sempre nella medesima campagna promozionale, si possono anche trovare prodotti del calibro di Galaxy A22 e Galaxy A12, dalla caratura decisamente inferiore al precedente, e dal prezzo finale che non supera i 200 euro. Se volete i dettagli del volantino, ricordatevi di collegarvi al sito ufficiale e scoprire così i migliori prezzi.