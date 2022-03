I nuovi sconti che Carrefour ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti in Italia, sono assolutamente da non perdere, in quanto nascondono al proprio interno i migliori prezzi in circolazione, oltre a prodotti molto interessanti.

Solamente oggi sarà difatti possibile acquistare alcune delle migliori soluzioni degli ultimi mesi, data la presenza di un modello in vendita addirittura a soli 17,90 euro, con il quale sarà possibile godere di buone prestazioni generali. Ricordiamo che i prezzi elencati sono attivi ovunque in Italia, senza differenze o limitazioni di alcun tipo.

Carrefour: attenzione a queste offerte, sono le migliori

Con Carrefour gli utenti hanno la possibilità di fare un regalo al proprio papà, spendendo anche relativamente poco, in quanto è incluso nel volantino uno smartwatch da soli 17,90 euro. Chiaramente non è possibile aspettarsi prestazioni da top di gamma, né troppe funzioni, però è un modello che incarna alla perfezione il mood del momento, promettendo discrete prestazioni generali.

Tra le specifiche degne di nota, segnaliamo comunque la presenza di un buon display IPS LCD a colori completamente touchscreen, a cui si aggiungono tutte le funzioni e le misurazioni previste di base. Il modello in questione viene proposto al pubblico con la garanzia di 24 mesi, la quale è comunque in grado di proporre una riparazione gratuita di ogni difetto di fabbrica. Se volete essere sicuri di conoscerlo da vicino, prima di decidere se recarvi in negozio per l’acquisto, andate subito sul sito ufficiale.